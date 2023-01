La Nouvelle-Zélande : "Pourquoi habiter ailleurs ?"

Dans les classements internationaux, la Nouvelle-Zélande arrive dans le top 10 des pays où l’on vit le plus heureux. Philippe Gougler nous emmène dans des zones peu peuplées, à la rencontre de locaux très sympas. Un voyage incroyable où l’on fait mijoter sa soupe au pied d’une zone volcanique, où l’on peut conduire un petit train spécial tout seul vers le fin fond du monde, et où l’on peut nager avec les dauphins.

Des paysages exceptionnels des terres maoris, une nature faite de grands espaces calmes et d’une pure beauté. Pas étonnant qu’on y a tourné des scènes du Seigneur des Anneaux. On sent une cool attitude et un naturel positif chez les Néo-Zélandais. Ici, l a qualité de vie semble exceptionnelle.

Le train qui va de Auckland à Taumarunui n’est pas rapide. On l’emprunte pour profiter du paysage, tranquillement. En étant situé sur la ceinture de feu, l’archipel connaît une activité volcanique quasi permanente, avec parfois de violents tremblements de terre.