La Nouvelle-Zélande envisage de taxer les pets et les rots de vache, une première mondiale

L’organisation "Beef + Lamb New Zealand", qui représente les éleveurs d’ovins et de bovins du pays, estime par ailleurs que le projet ne tient pas compte des mesures rurales déjà en place pour lutter contre les gaz à effet de serre. "Les agriculteurs néo-zélandais possèdent plus de 1,4 million d’hectares de forêts primitives sur leurs terres qui absorbent le carbone", a souligné son président Andrew Morrison.