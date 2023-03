La nouvelle vie de Sonny Colbrelli, miraculé privé de vélo mais toujours au plus près du peloton

Il y a un an (le 21 mars 2022 pour être précis), Sonny Colbrelli s’effondre après l’arrivée de la 1ère étape du Tour de Catalogne. Arrêt cardiaque. L’Italien frôle la mort. Fin de carrière prématurée.

L’ancien vainqueur de Paris-Roubaix n’est plus coureur et vit désormais avec un défibrillateur. S’il ne participe plus aux compétitions, il est bel et bien toujours présent sur les courses en tant que directeur sportif de l’équipe Bahrain-Victorious sur les Classisques belges.

"Cela a été un moment difficile à vivre pour moi mais je reste dans l’équipe. C’était important pour moi de rester dans le cyclisme. C’est complètement différent mais la vie continue", expliquait-il dimanche à Kevin Paepen qui l’a suivi pendant Gand-Wevelgem.

Découvrez notre reportage sur la nouvelle vie d’un miraculé entre émotion, distribution de bidons et communion avec ses fans belges.