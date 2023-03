La nouvelle tendance sur les réseaux : courir un marathon… sans entraînement

Sur Internet et les réseaux sociaux, le sport est florissant. Plus de 90% des amateurs de sport francophones affirment suivre des influenceurs sportifs sur les réseaux. Ils sont devenus nos coachs personnels et nous donnent envie d’en faire plus! Par exemple avec cette nouvelle tendance sur Youtube: courir un marathon sans entraînement.

Face à cette orgie de contenus sportifs sur Internet, comment savoir où placer ses limites? C'est ce que l’Internet show nous explique cette semaine.