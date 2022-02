La nouvelle taxe va-t-elle vous faire fuir les aéroports belges ?

Le débat se termine à Namur avec Robin, d’un autre avis : "Je ne pense pas que ça videra les aéroports belges, ce type de montant n’empêchera pas les gens de voyager. Ce qui me fait réagir, c’est l’argument. Au départ, la taxe était prévue pour les vols de moins de 500 km, il y avait une vraie logique pour privilégier les trajets en trains. Maintenant, c’est vraiment chercher de l’argent. Si on voulait privilégier les transports en commun alternatifs, on les rendrait plus intéressants et moins chers que l’avion. Pour certains ménages, passer de 100 à 110 euros, ça peut être dur."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.