La nouvelle saison du Circuit de Spa-Francorchamps est lancée.

Un circuit entièrement rénové

Arrivé en plein chantier, le nouveau CEO du circuit n'a pas eu de temps à perdre: "La saison a démarré depuis une dizaine de jours. Effectivement, les chantiers finissaient à peine que les voitures revenaient déjà en piste. Tout se passe bien jusqu'ici. C'est assez exceptionnel le travail qui a été réalisé ces 5 derniers mois. Ce sont des chantiers vraiment très importants, mais tout s'est bien passé et le circuit est en ordre de marche pour la saison 2022" confiait-il ce matin.

Le retour de la moto

Aujourd'hui, les pelleteuses ont donc laissé place aux compétitions, avec notamment le grand retour des motos: "C'est le retour des 24 heures motos, la grande épreuve endurance motos, et ça répond finalement à une ambition du circuit qui est de diversifier les activités. Ce sera le premier weekend du mois de juin, avec des courses annexes: une course de motos historiques et une course Handy Race avec des pilotes à mobilité réduite. Et nous poursuivons l'ambition d'accueillir le Moto GP."

26 weekends d'épreuves

Au total, 26 weekends d’épreuves ou d’événements divers seront proposés, tout au long de la saison: "A côté des weekends de courses historiques qui attirent les passionnés de voitures et de motos ancêtres, il y a les 24 heures de Spa qui ont lieu à la fin du mois de juillet, le WEC très bientôt, au début du mois de mai, évidemment la Formule 1 qui aura lieu à la fin du mois d'août, et puis nos activités directement organisées par le circuit, les 24 heures motos ou encore le WRX Rallycross en octobre."

Des activités hors-piste

Outre les événements qui se dérouleront sur le circuit, il y aura aussi des activités hors-piste, comme des balades balisées: "Le circuit de Spa-Francorchamps est extraordinaire" expliquait ce matin Amaury Bertholomé. "C'est magnifique, c'est une forêt, et le but, c'est de baliser une promenade le long de l'Eau Rouge, ce petit cours d'eau qui serpente la vallée du circuit, et donc de proposer une balade qui va permettre aux familles de pouvoir découvrir la faune et la flore du circuit grâce à des panneaux didactiques, et aussi de faire du sport grâce à des modules."

Une édition spéciale du Monopoly