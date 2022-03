La nouvelle saison de la Monnaie : « Le surréalisme comme antidote ».

La crise sanitaire a contraint la Monnaie à rebattre constamment les cartes et à jongler avec les annulations et les reports. Hasard du calendrier, trois grands opéras russes rythment la saison 2022-2023. Deux opéras de Tchaïkovski, " La Dame de Pique " et " Eugène Oneguine " se partagent le début et le milieu de la saison, tandis qu’une œuvre de Chostakovitch " Le Nez " viendra clore le cycle. Peter de Caluwe, le directeur général et artistique de la Monnaie a choisi de maintenir ces œuvres au programme.

Le programme complet et toutes les informations sur le contenu de la saison 2022-2023 sont désormais disponibles sur le site de la Monnaie.