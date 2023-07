La nouvelle saison artistique de Bozar : une programmation variée, transversale, ouverte sur le monde

Plus vivant que jamais, Bozar vous présente sa nouvelle saison artistique ! Et vous propose le meilleur de la création d’hier et d’aujourd’hui : concerts, expositions, films, rencontres exclusives et débats s’y côtoient pour vous faire vivre de grands moments d’émotion.

Pour sa nouvelle saison, Bozar présente une programmation variée, transversale, ouverte sur le monde et par laquelle le présent entre en dialogue avec le passé. Comme l’explique son CEO et directeur artistique, Christophe Slagmuylder : " La maison des arts conçue par Victor Horta n’est ni un bâtiment flambant neuf, ni un cube blanc, ni un espace industriel reconverti. On y sent battre le cœur du XXe siècle en Belgique. Ce passé, nous n’allons pas le dissimuler, mais plutôt mettre en perspective le patrimoine historique et la création contemporaine.".

La musique dans toute sa diversité est chez elle à Bozar. Grandes pointures internationales et stars de demain, festivals et grands moments sont au rendez-vous cette saison, parmi lesquels : deux concerts de la vocaliste de jazz Cécile McLorin Salvant, la transe expérimentale d’Avalanche Kaito, un festival dédié à Serge Prokofiev, un récital avec projections de la pianiste Alice Sara Ott, ou encore la Passion selon saint Matthieu associée à la musique de peuples et minorités menacés, lors d’un concert servi par Iván Fischer et le Budapest Festival Orchestra.

Cet automne, le cycle " Writers and Thinkers " invite des écrivains, penseurs et journalistes de notre pays et d'ailleurs. La nouvelle saison débute avec la politologue britannique Helen Thompson qui parlera de la crise énergétique. La féministe Mona Chollet - connue pour son livre sur les sorcières - sera également présente en septembre. Vous retrouverez également le Live Magazine et l'Europe Talk sur l'état de l'Europe.

La saison des expositions s'ouvre sur une rétrospective de l'œuvre de l'artiste espagnol Antoni Tàpies. Ensuite, tous les regards se tournent vers l'art belge avec des expositions sur Victor Horta et l’Art nouveau, sur la cinéaste, écrivaine et artiste bruxelloise Chantal Akerman, sur le peintre de masques - et de bien d’autres choses - James Ensor, et enfin sur le surréalisme en Belgique.

En septembre, vous aurez la chance de rencontrer Joanna Hogg. La réalisatrice britannique sait mieux que personne comment explorer visuellement le temps et les sentiments. Cet automne sera également dominé par le cinéma espagnol, avec un Close-Up sur le réalisateur Jonás Trueba. En 2010, il a été nommé pour un Goya du meilleur jeune réalisateur, pour son premier long métrage Toutes les chansons parlent de moi.

La brochure de Bozar est à votre disposition ici sur son site www.bozar.be.