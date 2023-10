"La nouvelle route de la cocaïne" : un fléau de Ciudad Juárez à New York

Depuis de nombreuses années, Ciudad Juárez est le théâtre d’une violence inouïe alimentée par le trafic de cocaïne. Située à la frontière du Texas, cette ville représente un endroit stratégique pour faire rentrer la cocaïne aux Etats-Unis. En effet, en dix ans, pas moins de 200.000 meurtres ont été commis dans le pays, un chiffre qui dépasse les statistiques d’Irak et d’Afghanistan. Des vies qui sont ôtées dans le but assurer la poursuite de leurs activités liées à leur trafic.

Comment cette drogue arrive-t-elle aux Etats-Unis ?

Avec ses 9 millions d’habitants, New York est la ville où l’on consomme le plus de cocaïne dans le monde. Avant d’être transportés aux Etats-Unis, des dizaines de kilos de cocaïne arrivent chaque jour à Ciudad Juárez depuis la Colombie. Par la suite, ces paquets sont dissimulés dans plusieurs parties des voitures qui passeront la frontière, comme les portières dont les garnitures sont enlevées pour y mettre plusieurs kilos de drogue. Avec l’aide des policiers corrompus, plusieurs de ces voitures pourront ensuite passer une des frontières les plus surveillées du monde : celle de El Paso. Une fois là-bas, la drogue sera stockée chez un grossiste, et finalement vendue à des détaillants à New York.