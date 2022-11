La nouvelle prison de Haren (Bruxelles) accueille ses premières occupantes

La semaine prochaine, ce sont les détenus masculins qui commenceront à être transférés de la prison de Forest vers celle de Haren. Là, on craint un peu plus de difficultés. Ces dernières semaines ont été tendues à Forest car certains détenus n’acceptent pas ou ne comprennent pas les nouvelles règles auxquelles ils devront se plier à Haren.

Le directeur du nouvel établissement, lui, se veut rassurant. "On avance nettement en termes de conditions matérielles", estime Jurgen Van Poecke, le directeur de la prison de Haren, faisant référence aux habitudes et aux coutumes auxquelles les détenus ont été habitués à Forest et qui changeront à Haren. "On a eu pas mal de discussions sur les objets matériels. Il faut comprendre ce qui est possible ici", explique le directeur. Il s’attend à "des petits couacs", ce qui lui "paraît normal". "Dire que je ne suis pas stressé, ça ne serait pas la vérité. Oui, il va y avoir encore quelques soucis, mais on est là pour les résoudre", conclut Jurgen Van Poecke.

La nouvelle prison de Haren a une capacité de près de 1190 détenus. Elle remplacera, à terme, les prisons de Berkendael, Forest et Saint-Gilles, devenues vétustes.