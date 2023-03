La nouvelle prime Bruxell’Air a séduit 2300 Bruxellois en un an

Selon le ministre, outre une offre élargie, la refonte de cette prime visait aussi à la rendre plus attractive, plus accessible et plus sociale. Le traitement de la prime, simplifié et accéléré, a sans doute aussi participé à ce succès, en la rendant plus accessible. Autre changement : le montant de la prime a été augmenté et modulé en fonction des revenus (500, 700 ou 900€) afin que les personnes les plus vulnérables en soient les principales bénéficiaires. Cet objectif social est rencontré, a poursuivi Alain Maron : plus de 60% des primes ont été octroyées à des ménages à bas revenus ou comprenant une personne porteuse de handicap.

Les deux services les plus demandés parmi ceux offerts par la prime sont le budget vélo et les abonnements Stib. Viennent ensuite les différents services de mobilité partagée comme Cambio, la Carte Modalizy ainsi que les taxis. Les bénéficiaires de la prime sont répartis sur tout le territoire de la Région. Financée notamment à travers le plan européen pour la reprise et la résilience NextGenerationEU, la nouvelle prime Bruxell’Air est gérée par Bruxelles Environnement, en collaboration avec Bruxelles Mobilité.