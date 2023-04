La nouvelle plateforme de streaming POP, l’Opéra de Paris à la portée de tous

L’Opéra de Paris a lancé durant la fin du mois de mars POP : Paris Opera Play, une plateforme de streaming dédiée à l’Opéra national de Paris. Son objectif, proposer à tous les publics — qu’ils viennent de France ou du monde entier — de découvrir l’opéra en ligne.

L'Opéra de Paris vient de lancer sa nouvelle plateforme de streaming, au nom pétillant de POP, acronyme de "Paris Opera Play". Cette nouvelle plateforme propose des spectacles en direct mais aussi des contenus exclusifs, tels que des documentaires, des master class, mais également un catalogue de 80 titres, enrichi régulièrement.

" Entre piliers du répertoire lyrique comme " La Flûte enchantée de Mozart ", et raretés telles que " La Fille de neige " de Rimski-Korsakov, grands ballets classiques avec " Le Lac des cygnes " chorégraphié par Noureev, ou créations contemporaines comme " Body and Soul " de Crystal Pite, la diversité de la programmation de l’Opéra de Paris se retrouvera sur POP pour répondre à toutes les attentes et envies", peut-on lire dans le communiqué de presse de l'Opéra de Paris.

Et tout cette programmation est proposée avec un "confort" pour l’utilisateur : ces contenus sont proposé en haute définition, avec des points de vue rapprochés, retour en arrière possible , un chapitrage par actes, des sous-titres en anglais et français…