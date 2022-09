La nouvelle piste d'athlétisme est ouverte à Marche-en-Famenne

Nouvelles installations sportives à Marche-en-Famenne. Après deux ans de travaux, la piste d'athlétisme et les installations situées à proximité du centre sportif et culturel, rouvrent leurs portes au public, ce premier septembre. Pour le Cercle Athlétique de la Famenne, le club local, c’est un vrai soulagement. " On peut enfin réintégrer ces installations et aujourd’hui, elles sont vraiment améliorées ", explique Patricia Dumont, la secrétaire du club. Le revêtement de la piste a été renouvelé et le nombre de couloirs a été augmenté, six dans le pourtour pour quatre précédemment et huit au lieu de six dans la ligne droite.et l’espace central est occupé par des aires de saut et de lancer doublées, avec en plus, un espace pour le saut à la perche.