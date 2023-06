La nouvelle patronne, c'est elle : Iga Swiatek, l'éloge de la sérénité

Et la Polonaise reconduit donc son titre à Roland, comme Henin l’avait fait il y a plus de 15 ans. Symboliquement, le trophée lui est remis par Chris Evert, la reine incontestée de la terre battue avec ses 7 sacres. Symboliquement aussi, l’Américaine ne tarit pas d’éloges envers la Polonaise. Peut-être parce qu’au fond d’elle-même, elle sent que Swiatek peut marcher dans ses pas : "Je lui ai dit qu’elle en avait gagné trois, moi j’en ai gagné 7. Je lui ai dit qu’elle n’a que 22 ans et qu’elle ira plus loin que moi. Elle peut en gagner 8,9 ou 10. Si elle ne se blesse pas, elle peut le faire" confiait, très sportivement, Evert.

Un tel hommage de la boss herself, ça vous classe dans une catégorie à part. La catégorie des plus grandes championnes. Une aubaine pour un circuit WTA qui se cherchait une tête d’affiche depuis le déclin amorcé de Serena Williams. Swiatek n’aura jamais l’aura de l’Américaine. Mais elle a quelque chose bien à elle : une insatiable soif de victoires et une sérénité qui dégouline à travers le moindre coup de raquette. L'année prochaine, en 2024, elle pourra même, déjà, rattraper Henin et ses quatre sacres à Roland.

Reste désormais à confirmer ailleurs. En commençant par Wimbledon, le Majeur qui lui réussit le moins. En quatre participations, elle n’y a jamais passé les 8e de finale. L’an dernier, c’est face à Alizée Cornet au 3e tour que le parcours a pris fin. Une élimination précoce qui semble tellement loin. Parce qu’en 12 mois, Swiatek a encore pris une autre dimension. Et qu’elle est rentrée, avec fracas, dans le cercle des quadruples lauréates en Grand-Chelem. Un cercle qui ne comporte que 16 championnes dans l’histoire de l’ère Open. Iga, et les autres désormais.