La nouvelle maison médicale de Lierneux cherche 4 médecins généralistes

Commune rurale cherche médecins généralistes. Lierneux, cette commune du sud de la province de Liège connaît une pénurie de médecins généralistes, et c’est loin d’être un cas isolé. Il ne reste que 4 médecins, donc 3 bientôt à la retraite. Les autorités ont donc décidé de prendre le problème en main, en faisant construire une maison médicale au cœur du village. Il n’y a plus qu’à trouver des médecins.

Le bourgmestre humaniste de Lierneux, André Samray, s’occupe de la visite. Cette ancienne banque en pleine rénovation semble bien équipée. "Nous sommes dans le futur centre médical de Lierneux. Il comptera 4 cabinets médicaux, une salle de réunion et même un appartement à l’étage pour un des nouveaux médecins qui souhaiterait en disposer".

550.000€ la rénovation

A Lierneux le conseil communal a décidé de mettre la main au portefeuille pour cette nouvelle infrastructure qui coûtera au moins 550.000 euros, dont 200.000 de subsides wallons. Il faut dire que le nombre de médecins pour les 3600 habitants commence à poser problème : "Deux de nos généralistes arrivent à la pension, une troisième arrête début 2023 et les autres ne prennent plus de nouveaux patients, on rencontre une vraie pénurie, d’où la transformation de ce bâtiment".

Lierneux, commune ardennaise rurale et jolie

Le bâtiment fraîchement rénové sera prêt fin octobre. Il n’y a plus qu’à trouver les médecins. L’appel à candidatures a été lancé fin juin, "et même si nous n’avons pas encore de réponse, on reste optimistes". Qu’à cela ne tienne, le bourgmestre sait se montrer convaincant : "Lierneux est une commune ardennaise, rurale, très jolie, agréable à vivre, la population est très accueillante, avoir de nouveaux médecins, jeunes, ils ne demandent que ça !"

Selon l’Aviq, l’agence wallonne pour une vie de qualité, une commune sur 2 en Wallonie est en pénurie de médecins généralistes, 40 sont en pénuries graves.