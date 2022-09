La nouvelle lubie des célébrités ? Curater une vente aux enchères

Difficile de garder le compte des célébrités qui collectionnent des œuvres d’art. Leur passion pour les arts visuels suscite l’intérêt des maisons d’enchères. Elles invitent de plus en plus de stars à sélectionner les œuvres d’art qui passeront sous le marteau lors de leurs ventes.

On connaissait Robert Pattinson pour ses rôles dans "Harry Potter et la Coupe de Feu", "Tenet", "The Lighthouse" et plus récemment "The Batman". L’acteur britannique s’essaie désormais à la curation de vente aux enchères. Il a choisi six œuvres d’art qui seront mises aux enchères, le 30 septembre prochain, à l’occasion de la prochaine vente new-yorkaise "Contemporary Curated" de Sotheby’s.

Parmi elles, une toile sans titre de l’Américain Willem de Kooning datant de 1964, "Rotation #9" de son compatriote Richard Serra, ou encore "Old Rope" de la Britannique Lynette Yiadom-Boakye.

Cette sélection éclectique reflète la vision artistique de Robert Pattinson qu’il décrit lui-même comme étant "cosmique, extraterrestre, coquine et légèrement dangereuse". Ces qualificatifs correspondent bien à "Kissing by the Window" de Genieve Figgis et "Portrait" de Thomas Houseago, deux œuvres en vente qu’apprécie particulièrement la vedette de la saga "Twilight".

C’est la première fois que Robert Pattinson s’essaie à la curation d’une vente aux enchères. Une expérience des plus enrichissantes, selon ses dires. "Pouvoir découvrir ces œuvres et les faire dialoguer les unes avec les autres en fonction de mes goûts — et placer des titans de l'art du XXe siècle à côté d'artistes vivants — a été très gratifiant", a-t-il déclaré.