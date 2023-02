La nouvelle IA de Google peut créer des chansons en quelques secondes, la fin des artistes ?

Malheureusement, l’outil n’est pas encore disponible pour le grand public. Google reconnaît que son utilisation pourrait être détournée. “Nous reconnaissons les risques associés à la génération de musique, en particulier, le détournement potentiel du contenu créatif”, explique l’entreprise. Pour autant, il n’est pas nécessaire de croire les concepteurs sur parole quant à la qualité de leur IA. Un site permet d’écouter plusieurs exemples.

Comme descriptions, on peut notamment découvrir “une fusion de reggaeton et de musique de danse électronique, avec un son spatial, d'un autre monde. La musique est conçue pour évoquer un sentiment d'émerveillement et de crainte, tout en étant dansante”, ou encore “Un synthé joue un arpège avec beaucoup de réverbération. Il est soutenu par des pads, une ligne de basse et une batterie douce. Cette chanson est pleine de sons synthétiques créant une atmosphère apaisante et aventureuse. Elle peut être jouée dans un festival pendant deux chansons pour une montée en puissance.”

Alors, convaincus ?