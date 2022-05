La nouvelle foire d’art TWENTY s’est ouverte à Bruxelles

Cette foire se concentre sur les différents mouvements artistiques du XXe siècle, parmi lesquels le style Belle Epoque, l’Art nouveau, l’Art déco, le Fauvisme brabançon, l’École de Laethem-Saint-Martin, le surréalisme, le mouvement CoBrA, la jeune peinture belge et l’abstraction. Il y a également du mobilier vintage, de l’art conceptuel et contemporain ainsi que du street art.

Le nombre de participants a été limité à une centaine d’exposants, belges et internationaux, afin de garantir une sélection rigoureuse. Ils ont été choisis par un comité composé d’experts indépendants. Parmi les sélectionnés figurent entre autres la galerie Maurice Verbaet de Knokke, qui expose des œuvres belges issues de la période des Trente glorieuses. Ancrée à Bruxelles, la Collection by Sophie Derom montre quant à elle des dessins, peinture et sculptures contemporaines à valeur esthétique.

Plus d’info sur le site de la foire d’art TWENTY.