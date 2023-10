La nouvelle exposition temporaire du Musée du Folklore et des Imaginaires de Tournai a de quoi surprendre

Le Musée de Folklore et des Imaginaires de Tournai compte dans ses collections l’une des plus anciennes baraques à frites ambulantes conservées en Belgique. Derrière ce patrimoine insolite s’entremêlent une multitude d’histoires passées et contemporaines. Exploitée à Tournai dans les années 1900 par Madame "Titée", puis Louis Spinette, la baraque à frites du MuFIm prend la forme d’une charrette à bras disposant d’un chaudron et de tout le matériel nécessaire à la préparation et à la vente de frites en extérieur. Vers le milieu du XIXe siècle, la vente d’aliments à emporter et notamment de frites, se répand en Belgique et dans le nord de la France. La pomme de terre frite telle que nous la connaissons aujourd’hui est vraisemblablement apparue au même moment à différents endroits, parallèlement au développement des divertissements et spectacles populaires dans les villes.