La nouvelle Espagne de De La Fuente en plante 3 contre la Norvège, la Croatie accrochée par le pays de Galles

L'Espagne a disposé de la Norvège (3-0) pour son premier match du groupe A des qualifications pour l'Euro 2024 samedi à Malaga. Dans le groupe D, la Croatie a été contrainte au partage contre le pays de Galles (1-1).

Pour la première de son nouveau sélectionneur Luis De La Fuente, la 'Roja' a fait mouche sur sa première occasion via Dani Olmo qui a dévié un centre d'Alejandro Balde (12e). Bousculée par la Norvège, privée d'Erling Haaland blessé, l'Espagne s'est mise à l'abri en fin de match grâce à Joselu qui a fêté sa première cap avec un doublé en deux minutes (84e, 85e).

Dans l'autre match du groupe, l'Ecosse s'est imposée 3-0 face à Chypre avec des réalisations de John McGinn (21e) et Scott McTominay (87e, 90e+3). La Géorgie était 'bye'.

Dans le groupe D, la Croatie a elle été accrochée par le pays de Galles (1-1). Après avoir pris les commandes de la partie via Andrej Kramaric (28e), qui a rejoint Luka Modric à la 5e place du classement des meilleurs buteurs en 'équipe nationale croate, l'équipe au damier a été rejointe par les Gallois dans les arrêts de jeu via Nathan Broadhead (90e+3).

L'autre match du groupe a vu la victoire 1-2 de la Turquie en Arménie. Un but contre son camp d'Ozan Kabak a permis aux Arméniens de prendre les commandes (10e) mais les Turcs ont inversé la tendance via Orkun Kokcu (35e) et Kerem Akturkoglu (64e). La Lettonie était elle au repos.