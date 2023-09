La nouvelle édition du Max Festival explore le thème de l’infini en musique

Paula Floch nous propose un détour par Tourinnes-la-Grosse, où se déroule du 14 au 17 septembre le Max Festival avec comme thème : Infinity.

Durant ce festival de musique de chambre, on entendra entre autres la pianiste Irina Lankova qui est aussi directrice artistique du festival, ou encore des musiciens de l’orchestre de chambre de Wallonie dans un répertoire très varié, puisque c’est une véritable traversée musicale à travers les siècles.

Un festival qui veut relier l’art et la ruralité

Une ambition qui s’inscrit dans la continuité du projet de Max van der Linden – qui donne donc son nom au Max Festival. Il y a maintenant 58 ans, le céramiste initie des concerts de musique classique à Tourinne-la-Grosse, créant ainsi un pont entre l’art et l’environnement culturel et paysager wallon. L’Eglise de Saint-Martin est justement un symbole architectural de la région avec ses pierres blanches calcaires, mais aussi de l’histoire de la Wallonie, puisqu’elle a accueilli des villageois qui cherchaient refuge lors de l’invasion par la Hollande au XVIIe siècle.

La musique de l’infini

Cette année, la programmation du Max Festival s’articule autour de la thématique de l’infini. On explore cette sensation d’un temps suspendu que l’on ressent parfois quand une musique nous touche particulièrement, on pourrait parler d’un bref moment d’éternité où plus rien ne compte.

Un programme qui vous fera voyager "de l’amour maternel infini du Stabat Mater de Pergolèse à la beauté sans fin de l’Adagio de Barber, du Quintette de Brahms et des Nocturnes de Chopin, et à la quête spirituelle de Bach et de Scriabine".

Parmi les temps forts du festival, il y aura notamment le récital de piano d’Irina Lankova, intitulé "Un instant illuminant l’éternité", le Stabat Mater de Pergolèse interprété par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, la soprano Julie Gebhart et la mezzo-soprano Naomi Couquet ou encore un concert aux aurores, ce dimanche 17 septembre à 6 heures du matin. Capella Pratensis, un ensemble vocal masculin spécialisé dans la musique de la Renaissance, proposera un voyage matinal et musical à la découverte de la musique pratiquée au sein des établissements monastiques. Une expérience à la lumière des bougies qui sera accompagnée d’un petit-déjeuner, pour ce qui hésiteraient encore à mettre leur réveil dimanche matin.

Et ce jeudi 14 septembre, pour le concert d’ouverture, une pléiade de musiciens talentueux – parmi lesquels Daniel Kogan, David Cohen ou encore Elina Bukshad – vous interpréteront des œuvres de Schubert, Brahms, Barber ou encore d’Arvo Pärt.