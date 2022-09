La nouvelle donne de la rentrée théâtrale

Et le Théâtre de Liège propose désormais des spectacles à la carte, avec aussi des créations de jeunes artistes et des prix plus attractifs. A la Balsamine à Bruxelles, on va même encore plus loin avec un système appelé "Pay what you can" (payez ce que vous pouvez). Les spectateurs déboursent entre 6 et 50 euros, selon leurs moyens. Un système que d'autres théâtres ont également adopté, et qui ne grève pas leur budget.