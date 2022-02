La Nouvelle-Calédonie, un petit "caillou" posé comme un diamant dans un écrin bleu

La culture de ce pays est totalement différente de la culture belge. Les Kanaks ont une manière de vivre très différente des Belges. Ils se lèvent tôt (5h30 en moyenne) et finissent de travailler à 15 heures A 21 heures la ville est morte…

La population est très métissée : kanaks, mélanésiens, wallisiens, tahitiens, français, belges, asiatiques, … Tout ce métissage apporte une culture bien différente de la culture européenne.

La terre et l’appartenance à leur terre sont primordiales : c’est un état coutumier… On ne rentre pas sur la propriété de quelqu’un comme ça ; il y a dans les villages, les chefs de tribu que l’on doit respecter et à qui on doit faire une offrande si l’on veut pouvoir fouler ses terres…

Le climat est également très différent de la Belgique. L’été est chaud et humide (40 degrés et 90% d’humidité) et l’hiver est "froid" (25 degrés la journée et ça peut descendre a 15-16 en soirée).Et puis, il y a la saison des pluies et des cyclones aussi...

Infos : Pixs & Motion |Site Web - Pixs & Motion|Facebook