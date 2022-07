La nouvelle bible de l’urbanisme bruxellois prend forme

Le gouvernement bruxellois a validé la première version du futur Règlement Régional d’Urbanisme. Tournant le dos aux règles hyperdétaillées de l’actuelle version, la future bible urbanistique de la capitale sera fondée sur des principes fondateurs autour de trois priorités : les espaces ouverts, l’urbanité et l’habitabilité.

Premier principe : le futur règlement baptisé "Good Living" vise à créer des espaces ouverts où il y a de la place pour jouer, faire des découvertes et des rencontres ; où chacun peut se déplacer agréablement et en sécurité, ont indiqué vendredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit).