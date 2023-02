Mais les effets de cette crise énergétique continuent à se faire sentir dans quasiment tous les autres domaines, en particulier les produits alimentaires. L’inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) a ainsi atteint 16,12% en février, contre 15,59% en janvier.

Les principales hausses de prix enregistrées en février concernent les boissons alcoolisées (+8,6% en un mois), les légumes (+4,4%), la viande (+1,8%).

Par rapport à février 2022, la hausse la plus spectaculaire en un an concerne les produits laitiers : + 26% en un an. L’inflation sur le pain et les céréales continue aussi à grimper (+19,2%).