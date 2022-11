La nourriture du futur : en cuisine, plutôt qu’au drive-in

Les hamburgers viennent-ils de Hambourg ? Certains viennent, c’est sûr, du monde entier avec leur bœuf brésilien ou leurs tomates italiennes. Et il peut y avoir, dans l’appétissant fumet cheddar-bacon, comme un relent de pollution. Parce qu’un aliment produit en quantité industrielle, puis transformé, transporté et emballé arrive dans notre assiette avec une empreinte écologique corsée. Insoutenable même, à grande échelle.

Quelle devrait être notre "assiette du futur", celle qui tiendra compte des limites de la planète et des besoins de sa population croissante ? Qu’est-ce qui pollue le plus dans notre alimentation ? Faut-il manger sans viande ? Faut-il acheter de "nouveaux produits"? Est-ce qu’on dira bientôt "mange tes algues !" ou "termine tes vers !"?

Cet épisode du podcast "Après nous, les mouches ?" explore le lien direct entre nos menus et nos champs. Il parle du plaisir (?) et du temps de préparer à manger, de nuggets et de fumier.

À Taaaable !

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, sur Auvio et vos plateformes podcast habituelles. Mais c’est aussi une curieuse expression, en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec, "Après nous les mouches"

Avec les étudiants finalistes de "Food Forward", Philippe Baret (UCLouvain), Alix Rijckaert et Christina Lescot ("Kom à la maison") et les jeunes cuistots du Samusocial.

Suivez toute l’actualité européenne avec Euranet Plus, le premier réseau d’information européenne.