La notation Standard&Poors de la Région bruxelloise maintenue

La notation Standard and Poors (S&P) de la Région de Bruxelles-Capitale, délivrée en septembre dernier, est maintenue. Elle reste à AA-, soit une évaluation de la solvabilité avec une perspective négative.

Une nouvelle, annoncée vendredi, qui réjouit le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz (Open VLD). "Je suis satisfait que la note soit maintenue. Après tout, nous sortons d’années très turbulentes : nous avons connu une crise sanitaire sans précédent et, une fois celle-ci terminée, la guerre en Ukraine a éclaté, entraînant une crise des réfugiés et une forte hausse de l’inflation", commente le ministre. "Le maintien de la note AA signifie que nous avons réussi à convaincre S&P avec nos politiques financières et fiscales".

Dans son communiqué, Sven Gatz ajoute qu’il reste "déterminé à maintenir et à respecter la trajectoire budgétaire convenue par le gouvernement de Bruxelles, afin de revenir à l’équilibre le plus rapidement possible. Cela signifie un équilibre en 2024, à l’exclusion des investissements stratégiques", comme le projet de prolongation vers le Nord, pour lequel des incertitudes financières planent.

Le ministre précise encore que la Région compte réformer l’administration "avec le programme Optiris et modernisera les règles budgétaires avec le programme Optimist. En outre, les spending reviews (NDLR : examens des dépenses) se poursuivront, l’accent étant mis cette année sur les prestations familiales et la politique d’innovation économique. Bien entendu, le gouvernement bruxellois continuera également à réduire les dépenses courantes."

Concernant la dette régionale Sven Gatz annonce avoir déposé "des scénarios concrets sur la table du Conseil des ministres de Bruxelles pour réintégrer les investissements stratégiques dans le budget après 2024". Objectif : réduire la dette régionale.