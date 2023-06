La Norvège va interdire les paquebots polluants dans ses fjords : place à la croisière "électrique"?

L’électrique, le futur des croisières ?

Pour l’instant, le "Future of the Fjords" fait partie des pionniers. Mais avec sa capacité de 400 passagers, il n’est pas en mesure de remplacer les paquebots qui transportent des milliers de touristes. Les bateaux électriques qui naviguent déjà avec efficacité doivent toujours recharger à intervalles réguliers. Toutes les deux heures en moyenne, le "Future of the Fjords" s’arrête au port étape pour recharger les batteries grâce à de grandes prises reliées à un quai électrifié spécialement conçu pour ce bateau. Temps de charge : 20 minutes, et c’est reparti dans l’autre sens. Ce quai prend également en charge ce qu’on appelle les eaux "grises" et "noires" du bateau.