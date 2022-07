La Norvège croque l’Irlande du Nord (4-1) avant de retrouver l’Angleterre

La Norvège n’a fait qu’une bouchée de l’Irlande du Nord (4-1), jeudi soir, à Southampton. La bande à Ada Hegerberg a débuté la partie tel un rouleau compresseur, au point d’avoir tué le match à la demi-heure (3-0). L’Irlande du Nord a inscrit le premier but de son histoire dans un Euro féminin. La Norvège et l’Angleterre, les deux leaders du groupe A, s’affronteront lundi soir.

Elles avaient à cœur de rectifier le tir après leur Euro 2017 catastrophique. Les Norvégiennes ont montré qu’elles avaient faim. Un appétit énorme. Au point de faire mieux en 13 minutes qu’en 3 rencontres il y a 5 ans, quand Ada Hegerberg et ses partenaires avaient quitté le tournoi à l’issue des phases de groupe avec 3 défaites et sans inscrire le moindre but.

La Norvège a tout simplement étouffé son adversaire. L’Irlande du Nord dépassée par les vagues norvégiennes venant de tous les côtés. Les Scandinaves débloquent le marquoir après 10 minutes sur une transition rapide (J. Blakstad, 1-0). Avant de creuser le trou 3 minutes plus tard grâce à un pressing très haut. La première Ballon d’or de l’Histoire en 2018, Ada Hegerberg, glisse intelligemment à sa coéquipière Frida Leonhardsen-Maanum (1-0, 13e).

La domination norvégienne se concrétise encore avec un penalty, accordé grâce au VAR, à la demi-heure. Caroline Hansen renforce un peu plus la confiance dans le chef de son équipe au repos en convertissant son penalty.