La Nonne : Bonnie Aarons, son interprète, porte plainte contre Warner Bros.

Bonnie Aarons, l’actrice de la franchise "La Nonne", est plongée dans un film d’horreur qu’elle n’a pas choisi : un conflit avec Warner Bros.

Un peu moins d’un mois avant la sortie de "La Nonne 2", un scandale éclate : Bonnie Aarons, l’actrice qui prête ses traits à la nonne démoniaque de l’univers de "Conjuring", a porté plainte contre Warner Bros. En effet, Aarons accuse les studios ainsi que New Line Cinemas et Scope Production de "violation de contrat et la violation de la convention implicite de bonne foi et de traitement équitable, qui interdit d’agir de manière à compromettre les avantages pour l’autre partie d’un accord", pouvons-nous lire sur CineSerie.

C’est, plus précisément, la part des revenus liée au merchandising qui pose problème, l’accord n’ayant pas été respecté selon Bonnie Aarons. D’après la plainte déposée devant le tribunal supérieur de Los Angeles, Aarons a été payée 71.500 dollars pour son rôle et son contrat stipule qu’elle doit toucher une prime de 175.000 dollars liée aux performances au box-office, mais aussi "une part proportionnelle de 5% de 50% des recettes brutes" provenant de la vente d’objets dérivés.

Pour se défendre, Warner Bors. a envoyé à Bonnie Aarons des relevés écrits qui, d’après elle, comportaient trop d’incohérences. En l’occurrence, le tableau Excel que l’actrice a reçu "contenait des éléments correspondant à seulement une fraction des licences connues", a-t-elle déclaré.