La nocturne des coteaux, victime collatérale du chantier du tram

Une fois de plus, les Liégeois vont devoir se passer des illuminations aux milliers de bougies dans les escaliers de la Montagne de Bueren : la nocturne des coteaux de la citadelle est annulée, pour des raisons de sécurité.

Pas un problème de branches d’arbres qui risqueraient de tomber sur la foule, non : juste un souci d’accessibilité pour les véhicules des services de secours. La fermeture de Feronstrée, pour cause de chantier du tram, ne laisse plus qu’une seule voirie pour les pompiers, les ambulanciers ou les policiers : Hors Château. Or, c’est précisément à cet endroit que se masse habituellement la foule des trois ou quatre dizaines de milliers de participants. De quoi ralentir, voire empêcher une intervention…

La même décision avait été prise l’an passé, après déjà une année où la manifestation n'avait pas pu être organisée, pour cause de pandémie