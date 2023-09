La "noctalgie" ou la tristesse éprouvée à l'idée de ne plus pouvoir admirer les étoiles.

"Nous proposons ici le terme de noctalgie pour exprimer le 'chagrin du ciel' face à la perte accélérée de l'environnement de nos cieux partagés, une disparition ressentie à l'échelle mondiale et qui mérite son propre champ d'étude, la nyctologie", écrivent Aparna Venkatesan, professeure de physique et d'astronomie à l'université de San Francisco (Californie, États-Unis) et l'astronome John Barentine, dans une lettre électronique publiée en août dernier sur le site de la revue Science.

Les chercheurs insistent sur la perte d'un patrimoine commun axé autour du ciel étoilé et de sa connaissance.

Si les étoiles ne disparaissent pas à proprement parler du ciel, elles sont en revanche voilées par les halos lumineux liés aux activités humaines qui se reflètent dans le ciel. Selon l'étude citée plus haut, les tendances observées dans les données montrent que le ciel nocturne moyen s'est éclairci de 9,6% par an entre 2011 et 2022, ce qui équivaut à un doublement de la luminosité du ciel tous les huit ans.