La Nintendo Switch fête ses 5 ans : voici le top des jeux les plus vendus

The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sorti le 3 mars 2017, écoulé à 25.80 millions d’exemplaires, a été un succès commercial majeur pour Nintendo. C’est le dix-neuvième opus de la franchise The Legend of Zelda, une licence éternellement associé à l’entreprise nippone.

Breath of the Wild propose d’incarner Link, amnésique, réveillé après un long sommeil d’une centaine d’années par une mystérieuse voix qui le guide afin d’éliminer Ganon, "Le Fléau", et restaurer la paix dans le royaume d’Hyrule. Le jeu réinvente complètement les codes de la série en invitant le joueur à explorer un nouveau monde ouvert et varié, tout en proposant des mécaniques de gameplay inédites.

Le jeu fut un tel succès qu’une suite a été annoncée pour 2022.