La Nintendo Switch détrône la PlayStation 4 et devient la 3e console la plus vendue de tous les temps

Rien n’arrête la Switch de Nintendo. La console, sortie en 2017, continue de séduire les joueurs, malgré ses limites techniques de plus en plus importantes. Mais qu’à cela ne tienne. Alors qu’une Switch 2, voire une Switch Pro, n’a toujours pas été annoncée par Nintendo, la console hybride et ses déclinaisons (Lite et OLED) continuent de se vendre.

Selon Big N, 17 millions d’unités ont été écoulées en 2022. Ce qui signifie qu’au total, ce ne sont pas moins de 122 millions de consoles qui ont été vendues en cinq ans. La Nintendo Switch passe donc devant la PlayStation 4, vendues à 117 millions d’exemplaires, et la Game Boy et ses 118 millions d’unités.

La Switch se positionne donc à la troisième place du podium. Mais les deux premières places risques d’être difficile à atteindre. Devant, on retrouve la Nintendo DS, avec 154 millions d’unités, et la PlayStation 2, avec 155 millions. La sortie tant attendue de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom en mai prochain sera-t-elle suffisante pour continuer de grimper sur le podium ? Réponse en fin d’année.