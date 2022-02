La Nintendo Switch dépasse les ventes de la Wii en Belgique

Alors que la Switch fêtera ses 5 ans le 3 mars prochain, Nintendo annonce que la gamme (qui comprend la version classique, la version Lite et la version OLED) s’est écoulée à 1,5 million d’exemplaires au Benelux. Ce qui permet à la console de supplanter le record de vente de la Wii dans une même phase de vie.

“Je suis très reconnaissant et fier de voir qu’autant de ménages dans le Benelux ont opté pour une Nintendo Switch. Au cours de ces cinq dernières années, nous avons pu procurer beaucoup de plaisir à de nombreux fans de Nintendo et amateurs de jeux vidéo, et même à de nombreuses familles, et ce, tant à leur domicile qu’en dehors. Au cours de l’année qui s’annonce, nous mettrons tout en œuvre pour proposer une offre de jeux aussi diversifiée que possible, afin que tout le monde puisse profiter, seul ou à plusieurs, d’une belle expérience gaming”, explique Frank Rittinghaus, General Manager de Nintendo Benelux.

Au niveau mondial, la Switch se porte également très bien. Nintendo a livré 10,67 millions d’unités entre octobre et décembre 2021, et ce malgré la pénurie de semi-conducteurs. Au total, Nintendo a vendu 103,54 millions de Switch. Il n’aura donc fallu qu’un peu plus de quatre ans pour que la console dépasse les ventes de la Wii, qui s’élèvent à 101,63 millions.

Malgré tout, Nintendo revoit ses prévisions à la baisse pour la seconde fois. L’entreprise s’attend à livrer 23 millions de consoles sur son année fiscale, contre 24 et 25,5 millions auparavant.