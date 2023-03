La Nintendo Switch 2 pourrait être plus puissante que prévu

Et si Nintendo nous réservait une jolie surprise avec la Switch 2 ? C’est ce qu’annonce une nouvelle rumeur, selon laquelle la prochaine console de Nintendo pourrait bénéficier d’une puce encore plus puissante que celle annoncée par le passé.

Pour rappel, l’existence de la Switch 2 (ou Switch Pro) a souvent été annoncée par des leakers, puis démentie par Nintendo. Et au fil des rumeurs, une idée de la nouvelle console s’est formée peu à peu. La présence de la puce Tegra 239 de Nvidia était d’ailleurs souvent indiquée. Mais selon les dernières nouvelles, Nintendo aurait depuis opté pour une puce plus récente, plus puissante et plus efficace énergétiquement.