La Next Gen prend le pouvoir pour un vainqueur inédit : le plateau des demi-finales

C’est la saison de la confirmation pour le Norvégien. Méconnu du grand public il n’y a pas si longtemps et parfois critiqué pour avoir atteint les hauteurs du classement ATP grâce à des victoires dans des tournois moins importants sur terre battue, Ruud fait taire la plupart de ses détracteurs désormais. Assuré d’être sur le podium mondial lundi avec Nadal et Alcaraz, il peut même devenir le premier Norvégien au sommet de la hiérarchie s’il remporte le tournoi ou s’incline en finale face à Tiafoe. Finaliste à Miami et à Rolland-Garros, le joueur de 23 ans rêve désormais tout grand d’un scénario dont il n’avait pas connaissance avant le début du tournoi.

Son tournoi : calme, à son image. Sans le moindre top 10 sur sa route, Ruud a eu de la chance de voir ses plus grands adversaires tomber plus tôt mais sa victoire en trois sets face à Matteo Berrettini est un rappel suffisant pour démontrer qu’il n’a pas peur des grands obstacles.

La statistique : neuf titres. Vainqueur de neuf tournois dans sa carrière, Ruud n’a remporté que des ATP 250. Une victoire dans cet US Open serait, et de très loin, la plus grande victoire de sa carrière.

Chances de victoire : 25%