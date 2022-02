La neutralité exclusive de la commune d’Ans n’est peut-être pas vraiment neutre

Le tribunal du travail vient d’autoriser provisoirement une juriste de la commune d’Ans à porter le voile islamique lorsqu’elle n’est pas au contact des usagers. C’est une nouvelle pièce à verser au dossier, déjà épais, des signes convictionnels dans la fonction publique.

Cette municipalité a fait le choix d’une "neutralité exclusive": une interdiction absolue au personnel d’afficher ses opinions philosophique ou religieuse. Mais ce règlement a été adopté dans des circonstances très particulières, après qu’une employée a annoncé sa volonté de venir travailler en foulard, et que, par deux fois, les bourgmestre et échevins ont refusé, "pour ne pas créer un précédent", individuellement. Jusqu’alors, c’est une sorte d’usage tacite qui a prévalu : pas d’ostentation. C’est ensuite qu’un règlement a formellement été adopté pour prohiber totalement les signes convictionnels. Ostentatoires ou ostensibles ? L’intéressée s’est sentie discriminée : des collègues ont continué à porter des boucles d’oreilles ou des pendentifs avec des croix chrétiennes.

Le juge n’a pas voulu trancher sur le fond : c’est un débat de société, et il s’adresse à la Cour européenne et à la Cour constitutionnelle pour savoir si la "neutralité exclusive" constitue le moyen nécessaire d’atteindre un objectif légitime. Mais dans l’immédiat, il tranche sur les apparences de droit : à son estime, la commune d’Ans applique ses principes à géométrie variable, et ce qui est apparemment neutre ne l’est peut-être pas tout à fait.