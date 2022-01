La neutralité carbone, un nouvel eldorado publicitaire ?

C’est aussi cette annonce plus corporate de la part de Delhaize la semaine dernière de passer au ticket de caisse électronique en n’oubliant pas de préciser que l’abandon de la version papier génèrera une économie de C02 de 148 tonnes par an.

Les publicitaires en tiennent, de plus en plus compte. Au sein d'un même écran publicitaire, les messages se multiplient.

Le ticket électronique produit lui aussi du CO2

Un email, une vidéo, une chanson, un like et un ticket de caisse sont stockés sur des serveurs, transitent par des câbles sous-marins, des satellites...

La publicité, émétrice de CO2 ?

Et pour finir, qui dit campagne de communication, dit augmentation des ventes et donc sans doute surconsommation ou surproduction.

Tout d’abord la conception publicitaire : on réalise des shootings qui réunissent des réalisateurs, des acteurs et des créatifs sur des lieux de tournage à travers le monde.

L’industrie publicitaire est responsable d’émissions de CO2 à grande échelle. Or il y a peu de contraintes législatives qui entourent cette industrie. On compte sur l’auto-régulation.

Quelles pistes envisager alors pour concilier publicité et transition écologique?

Selon Aurélie Russanowska, il faut tout d’abord un retour aux fondamentaux : communiquer et non innonder, de la justesse pour plus de sobriété nécessaire pour diminuer l’impact. Une vision finalement plus noble du métier de la communication.