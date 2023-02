La Netflixisation ou l’abonnement de notre économie…

Nos exigences en tant que consommateurs sont de plus en plus paradoxales, comme nous sommes tous ou presque biberonnés aux services d’Amazon et de ses petits frères de l’i commerce, nous avons appris à vouloir tout, tout de suite et au plus petit prix. Mais comme le réchauffement climatique est passé par là depuis lors, nous sommes aussi devenus plus exigeants sur les sujets environnementaux et nous essayons tous de consommer mieux.

Tout cela est paradoxal vu que c’est vrai. Le culte de l’instantanéité se heurte de face à la notion de consommer mieux. Mais c’est vrai que pour dénouer ce paradoxe, nous autres, le consommateur, nous avons malgré tout fait naître de nouvelles voies pour favoriser le retour des circuits courts, du consommer local. Nous sommes aussi un petit peu détournés de l’achat au profit de la location, surtout les plus jeunes générations. Ce phénomène, on l’appelle la Netflixisation de l’économie. Du nom de Netflix, évidemment. Autrement dit, l’économie de l’abonnement se répand un peu partout aujourd’hui, et c’est vrai qu’au-delà des classiques abonnements liés au monde du divertissement du type Deezer, Spotify, Disney plus Netflix évidemment, eh bien l’économie de l’abonnement se retrouve aussi dans les livraisons à domicile, pour les produits bios par exemple, ou chez Décathlon pour les articles de sport usagés. Même Porsche propose en test un service abonnement qui vous permet de changer de voiture contre un gros 2000 € par mois. Le consommateur d’aujourd’hui n’a plus besoin de posséder un bien pour en profiter et son prix à l’usage est nettement moins élevé que l’achat d’un bien neuf en magasin ou en concession par exemple. Tout cela est donc positif pour la planète. On avance donc dans la bonne direction...