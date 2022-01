La néo-soul futuriste d’Aurora Dee Raynes

Le temps d’un portrait, partons à la découverte d’une pépite musicale, une fraîche petite trouvaille comme on les aime. Un univers musical percutant, jazzy, néo soul aux beats futuristes, on vous présente Aurora Dee Raynes, un groupe londonien qui vaut le détour.

Vous avez vu le nom d’Aurora Dee Raynes et vous vous attendiez à la lecture du portrait d’une énième chanteuse solo ? Et bien, vous êtes loin du compte. Derrière ce nom de scène se cache en réalité la somme de six talents complémentaires.

Avant d’être six, ils étaient deux. Aurora Dee Raynes naît en 2012 dans les quartiers nord de Londres et est à l’origine un duo rassemblant Danielle Kranendonk au chant et Stephen Raynes à la production. Stephen Raynes, aussi connu sous le nom de Touchy Subject, propose un univers musical inspiré de BadBadNotGood, Taylor McFerrin, Robert Glasper, Dimlite et Jordan Rakei. De son côté, Danielle Kranendonk a un timbre de voix qui rappelle ceux d’Etta James, Erykah Badu ou encore Jill Scott. À deux, ils proposent des codes musicaux empruntés au jazz et à la musique électronique.

Par la suite, ils sont rejoints par quatre nouveaux membres : Tristan Williams, co-producteur/compositeur et batteur, Nicholas Johnson au clavier, Richard Summers à la basse et à la guitare, et Yohan Forbes pour une seconde guitare et une seconde voix. Aujourd’hui, Aurora Dee Raynes est un groupe musical à part entière proposant une néo-soul hybride, éclectique et futuriste.