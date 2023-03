La neige est de retour en Belgique : quelles sont les dernières prévisions ?

Cette perturbation va traîner sur le pays toute la journée de mardi, la neige va donc continuer à s’accumuler sur les hauteurs, le manteau neigeux pourrait atteindre en fin de journée une dizaine de cm, l'Institut Royal Météorologique a d'ailleurs émis un avertissement jaune valable dès à présent et jusqu' à ce jeudi 1h du matin.

Là, où la situation est plus compliquée, c’est pour les autres régions. En effet, si on regarde l’animation des masses d’air ci-dessus, on constate que de l’air de plus en plus froid va s’engouffrer sur la Belgique par le Nord. Les températures vont donc baisser et les précipitations vont petit à petit prendre un caractère hivernal en plaine aussi. Concrètement, cela signifie que par moments, nous aurons des épisodes neigeux, probablement de la neige mouillée qui ne devrait pas tenir au sol.