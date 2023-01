La neige est de retour dans les Hautes Fagnes

Dans la commune de Waimes, au Signal de Botrange, à plus de 600 mètres d'altitude, la neige tombe depuis ce matin. Vers 13 heures, une couverture blanche d'environ 2 centimètres recouvre les paysages.

Claudy Piette s'occupe du service de déneigement de la commune de Waimes: "Pour l'instant, la situation est sous contrôle. On annonce des chutes de neige encore toute l'après-midi et la nuit. On est sur le qui-vive, et aussitôt qu'il faudra partir pour déneiger, on ira" explique-t-il.

Ce matin, certains promeneurs en ont profité pour venir y faire un tour et découvrir des paysages enneigés.

