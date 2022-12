La neige est bien là ce lundi, elle tient en province de Liège et Luxembourg, plusieurs lignes de bus supprimées.

Elle avait déjà pointé le bout de son nez vendredi, sur les hauteurs du pays, et elle a remis le couvert la nuit de dimanche à lundi. La neige est bien là.

Elle pourrait rendre les conditions de circulations difficiles, surtout sur le réseau secondaire ou dans les rues en pente.

Cette première offensive hivernale était annoncée.

En région liégeoise, le trafic est fortement perturbé dans les transports en commun. Au TEC, Le plan intempérie a été activé et le niveau 3 a été décrété. "C’est déjà un niveau important, commente Isabelle Tasset, porte-parole du TEC LIège Verviers. Les chutes de neige semblent plus importantes que ce qui avait été prévu. Cela signifie que 18 lignes sont totalement supprimées. Et des déviations sont organisées sur plusieurs lignes, en fonction de la topographie de certaines rues".

Des camions en difficulté sont signalés sur plusieurs axes routiers.

La collecte des déchets est perturbée à certains endroits. Intradel annonce que "Certains camions de collecte démarreront notamment plus tard, afin de maximiser les chances de pouvoir effectuer les collectes sans encombres. L’ordre et l’horaire de certaines tournées de collecte risquent donc d’être modifiés. Certaines rues pourraient également ne pas pouvoir être collectées."

Lundi après-midi, la perturbation va se décaler vers l’est. Les précipitations tourneront progressivement en pluie mais la neige continuera de s’accumuler sur les hauteurs avec 5 à 10 cm localement possibles sur les Hautes Fagnes.

Retrouvez toutes nos prévisions ici et les conditions de circulations : http://www.inforoutes.be