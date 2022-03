La neige de retour sur le territoire, appel à la vigilance sur les routes

La neige arrive cette nuit et il faudra être prudent sur le réseau routier car les routes seront glissantes sur quasi l'entièreté du pays.

En effet, une couche de plusieurs centimètres de neige pourra se former au fil des heures (jusqu'à 5 cm ou localement plus).

Demain matin, les précipitations neigeuses se transformeront progressivement en neige fondante et se déplaceront en direction du sud-ouest. Les plus actives concerneront le centre et l'ouest du pays.

L'avertissement jaune a été activé et la Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, confirme que tous les moyens sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales

Soyez donc vigilants dans les prochaines 24h sur le réseau routier et en particulier sur le réseau secondaire !

Le Centre Régional de Crise de Wallonie, le centre Perex et la police fédérale de la route recommandent également aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be).