La neige arrive

Dimanche soir et pendant la nuit, les précipitations venues du sud-est s’étendront en direction de Namur, Liège puis Bruxelles et jusqu’à la Flandre. Il s’agira de neige la plupart du temps, elle sera plus ou moins fondante en basse Belgique, mais elle tiendra nettement plus facilement dès les premières hauteurs (250-300 m). 2 à 5 cm possibles sur l’ensemble de l’Ardenne d’ici lundi 8h.

Lundi matin, prudence sur les routes, le temps sera gris et humide, maussade, avec encore cette perturbation pluvio-neigeuse qui stagnera toute la journée. Il neigera essentiellement au sud d’une ligne Courtrai-Bruxelles-Liège. La tenue au sol restera difficile sous 200 m mais sur les hauteurs de l’Ardenne la neige pourrait encore s’accumuler, pouvant dépasser 5 à 8 cm dès 400 ou 500 m.

Lundi après-midi, la perturbation va se décaler vers l’est. Les précipitations tourneront progressivement en pluie mais la neige continuera de s’accumuler sur les hauteurs avec 5 à 10 cm localement possibles sur les Hautes Fagnes. Cela donner à nouveau de jolis paysages.