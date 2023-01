Ce matin, une zone neigeuse traverse le pays et a provoqué des embarras en heure de pointe ce vendredi matin particulièrement sur Bruxelles et le Brabant Wallon. Cette zone de neige-giboulées continue de progresser vers Liège et le Luxembourg.

Le ring de Bruxelles a été ralenti ce vendredi matin ainsi que les régions de Waterloo, Beersel, Ottignies, Lasne, Louvain-la-Neuve.