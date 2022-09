La négociation du contrat caissier avec Belfius est "technique, pas politique", assure le ministre wallon Dolimont

Les négociations relatives à la prolongation de deux ans du contrat caissier avec Belfius, qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, sont "techniques et non politiques", a assuré le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR), interrogé sur le sujet par plusieurs députés de la majorité et de l’opposition, lundi, en commission du parlement régional.

Insistant sur la nécessaire confidentialité des discussions, le ministre a tout de même rappelé que la date annoncée de 2024 n’était "pas le résultat d’un nouveau contrat mais d’une prolongation du contrat actuel se terminant en 2022. À la question de savoir pourquoi il n’y a pas d’autres institutions consultées, c’est donc parce qu’il n’y a pas de nouveau contrat", a-t-il expliqué.