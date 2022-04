La Néerlandaise Ellen van Dijk va s'attaquer au record de l'heure

L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé mercredi qu'Ellen van Dijk allait s'attaquer au record de l'heure le 23 mai prochain sur la piste du vélodrome de Granges, en Suisse. La Néerlandaise de 35 ans tentera de battre la marque de la Britannique Joscelin Lowden, qui a parcouru la distance de 48,405 kilomètres le 30 septembre 2021.

Ellen van Dijk est l'une des meilleures rouleuses du peloton depuis de nombreuses années et s'est illustrée tant sur la piste que sur la route. Double championne du monde du chrono (2013, 2021) et lauréate du Tour des Flandres (2014), elle compte un titre mondial sur piste, acquis en 2018 dans le scratch.

"C'est un rêve que je caresse depuis très longtemps. Le record de l'heure est quelque chose que j'ai toujours dit que je voulais tenter un jour, et c'est enfin arrivé. J'ai des papillons dans l'estomac quand j'y pense, un mélange d'excitation et de nervosité, ce qui est normal. Vous êtes toujours sur le fil du rasoir face aux grands défis, et celui-ci est énorme, alors il ce sera à la fois excitant et effrayant", a dit la pensionnaire de l'équipe Trek-Segafredo, citée par l'UCI.

D'ici là, Van Dijk veut "continuer à s'illustrer" dans les classiques et se concentrera entièrement sur sa tentative d'ici le mois de mai.

En septembre dernier, Lowden a amélioré de 398 mètres le record précédent de l'Italienne Victoria Bussi (48,007 km), réalisé en altitude le 13 septembre 2018 à Aguascalientes au Mexique.

Le record du monde de l'heure masculin appartient à Victor Campenaerts avec 55,089 km depuis le 16 avril 2019, une performance réalisée à Aguascalientes, au Mexique.