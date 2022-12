La NBA renomme ses trophées individuels, le MVP devient le Trophée Michael Jordan

La NBA, la ligue nord-américaine de basketball, a décidé de renommer l’ensemble de ses trophées individuels de fin de saison, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué. Les trophées de meilleur joueur, meilleur défenseur, du meilleur débutant, du meilleur 6e homme et de la meilleure progression ont tous été renommés en l’honneur de légendes de la ligue.

Le trophée du MVP, celui du meilleur joueur de la saison régulière, a été rebaptisé Trophée Michael Jordan. 'His Airness' a remporté le trophée du MVP à cinq reprises et a décroché six titres de champion avec les Chicago Bulls dans les années 90.

Le vainqueur du titre de meilleur défenseur de l’année recevra désormais le Trophée Hakeem Olajuwon. Le pivot américano-nigérian, double champion dans les années 90 avec Houston, a remporté le titre de défenseur de l’année à deux reprises, a été sélectionné neuf fois dans la 'All-Defensive Team', le meilleur cinq défensif de la saison, et est le leader de la NBA au nombre de contres.

Le 'rookie' de l’année, le trophée qui récompense le meilleur débutant de la saison, est lui renommé Trophée Wilt Chamberlain. Premier choix de la draft 1959, Chamberlain a compilé 37,6 points et 27 rebonds de moyenne lors de sa première saison. Au cours de sa carrière, il a également remporté deux titres de champion et quatre titres de MVP.

Le trophée du meilleur 6e homme, qui récompense le meilleur remplaçant, portera désormais le nom de Trophée John Havlicek et le trophée du MIP, celui du joueur qui a le plus progressé, s’appellera le Trophée George Mikan.

La NBA a également décidé de remettre un nouveau trophée cette saison avec le Trophée Jerry West qui récompensera le joueur le plus décisif de la saison.